Борьба с коронавирусом на Буковине: как сразу три министра проинспектировали область

Главы МВД, Минздрава и министр Кабинета министров изучали, как в регионе борются с инфекцией

Сразу три министра украинского правительства – главы МВД, Минздрава и министр Кабмина – приехали с инспекцией в Черновицкую область, которая оказалась одной из наиболее пострадавших от инфекции коронавируса.Там заболело 2 842 человека. "Сегодня" узнавали, что выяснили чиновники об эпидемической ситуации, чего не хватает в регионе и как области могут помочь.

Почти 30 лет Лариса Стрелкина работает в медицинской сфере. От пациентов не заразилась еще ни разу. Но в этом году на работе подхватила коронавирус. Еще в начале марта после смены почувствовала слабость, ломоту в теле. Немного повысилась температура и давление.

"Я оптимист по жизни, но было не то что страшно, а так, ну не знаю... Ну, были панические атаки", – признается терапевт больницы МВД в Черновицкой области Лариса Стрелкина.

ПЦР-тесты несколько раз показали положительный результат, даже при отсутствии симптомов. А когда вылечилась – снова вернулась к своим обязанностям. Достаточно ли у нее и ее коллег средств защиты от COVID-19 в этой больнице – проверяет министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Знаете как обрабатывать фильтры, как их менять?" – спрашивает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Так точно!" "Ну, дай Бог!", – говорит министр.

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В этом медицинском учреждении сейчас лечат 12 пациентов, у восьми COVID-19 подтвержден, еще у четверых – пневмонию, они ждут результатов своих анализов.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообщался с местными медиками. Обсудили, в частности, протоколы лечения COVID-19 и определили, какого оборудования не хватает.

"Обменялся телефонами с заведующим отделением анестезиологии, для того чтобы общаться с ним и слышать его советы. Я считаю, что делать любую реформу и делать качественную медицину, не прислушиваясь при этом к врачам, к людям которые непосредственно работают в профессии, это, видимо, совсем неправильно", – говорит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В этой Черновицкой больнице МВД специалисты попросили аппарат КТ. Убеждают: такое оборудование поможет быстрее и эффективнее диагностировать болезни пациентов. Рентгенологи показали "Сегодня" снимок пораженных коронавирусом легких.

"Осложнения большие идут. Сначала, в первый день обследования, это может быть норма, а в течение 3-4 дней вырастает клиника, нарастает такая вот рентген-картина. Первый снимок может быть нормальным, но это никак не будет исключать болезнь", – рассказывает рентгенолог больницы МВД в Черновицкой области Елена Чобанюк.

Чтобы помочь тяжелобольным буковинцам с COVID-19, области передали санитарный вертолет министерства внутренних дел Украины. Им можно будет транспортировать инфицированных в другие города.

"Он может доставят специальных больных непосредственно в киевские лечебные учреждения, если, предположим, будет здесь переполнение или что-либо еще. Эти специалисты и этот вертолет работали с самыми тяжелыми формами вирусов. В том числе эта бригада работала в Мали, с вирусом Эбола", – заявил министр МВД Украины Арсен Аваков.

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Вертолет Ми-8 за рейс может перевозить до шести больных на расстояние в 1 200 км. Оборудован двумя аппаратами искуственной вентиляции легких, имеет также достаточно кислорода.

Кислородные системы рассчитаны минимум на восемь часов транспортировки.

В Черновицком аэропорту такой медицинский транспорт наготове будет круглосуточно, по крайней мере несколько дней. Затем, если в таком транспорте не будет возникать необходимости, вертолет и члены экипажа вернутся обратно, в столицу. В целом на Буковине количество больных немного уменьшается.

В то же время за последние сутки коронавирус подтвердили у 46 человек. Поэтому ослаблять карантин в области еще рано, убеждены министры.

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Напомним, в Черновицкой области был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Вспышка инфекции достигла больших масштабов. Как рассказывала ранее врач-инфекционист Ольга Кобевко, зараженных коронавирусом пациентов спасали не только инфекционисты, но и врачи других направлений. В частности, это гинекологи, невропатологи, хирурги, окулисты, ЛОР-врачи и другие специалисты.

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