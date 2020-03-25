Врач рассказал, как и почему умер инфицированный коронавирусом в Тернополе (видео)

Смерть 68-летнего жителя Монастырищенского района Тернопольской области, у которого лабораторно был подтвержден коронавирус, произошла неожиданно. Об этом рассказал директор инфекционного отделения Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

"Пациенту был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", и вследствие этого заболевания он умер сегодня утром. Причина смерти – тромбоэмболия", – сообщил врач.

Чайковский добавил, что пациент находился в больнице неполных двое суток, ему проводилось интенсивное симптоматическое лечение, а состояние не вызывало опасений.

"Он к нам поступил в состоянии между средним и тяжелым. Но после проведенного лечения состояние пациента улучшилось, он чувствовал себя нормально, самостоятельно поддерживал гемодинамические показатели. У него была достаточная сатурация, на уровне 95. Он чувствовал себя лучше, чем до поступления. Несмотря на лечение, пациенту внезапно стало плохо и наступила смерть", – рассказал Чайковский.

Врач также сообщил, что мужчина проживал один, у него есть взрослые дети – две дочери. Они будут организовывать все процедуры по захоронению.

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"Согласно протоколу, тело мы замотали в простыни, которые обработаны дезинфицирующим средством, и закрыли в герметический пакет. Тело покойного будет упаковано в гроб, и, соответственно, родные смогут его похоронить согласно рекомендациям наших эпидемиологов", – отметил Чайковский.

По его словам, весь персонал, который контактировал из заболевшим, был обеспечен всеми средствами защиты.

Сейчас в Тернопольской больнице скорой помощи находятся трое пациентов, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. Еще у одного – подозревают инфицирование.

Справка. Тромбоэмболиия – острая закупорка (эмболия) кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попавшим в циркулирующую кровь. В результате тромбоэмболии кровоток в сосуде прекращается, что часто завершающаяся ишемическим инфарктом.

Напомним, по состоянию на утро 25 марта в Украине официально было подтверждено 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре человека – умерли.

В связи с увеличением случаев инфицирования COVID-19 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин.

Это значит, что еще минимум месяц в Украине будут запрещены междугородние пассажирские перевозки, жестко ограничена работа транспорта в городах, закрыты торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Рекомендации о том, как пережить карантин – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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