Полиция задержала торговца людьми, отправившего украинок в бордели Европы

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" задержали торговца людьми – гражданина Польши, который пытался вывезти четырех украинок в возрасте 20-25 лет из Львовской, Харьковской и Запорожской областей.

Мужчина вместе с девушками ехал рейсовым автобусом во Вроцлав. Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им богатые заработки за рубежом. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Молодым женщинам 39-летний мужчина обещал хорошие условия труда и заработки до 2 тыс. евро в неделю. На днях он специально прибыл в Украину, чтобы вербовать местных для сексуальной эксплуатации в борделях Германии", – добавляют в полиции.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения, пока правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.