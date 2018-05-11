Полиция задержала торговца людьми, отправившего украинок в бордели Европы

Сегодня, 16:53

Жертвами торговца людьми стали жительницы Львовской, Харьковской и Запорожской областей


Во время задержания. Фото: Нацполиция, ГПС

Во время задержания. Фото: Нацполиция, ГПС

Во время задержания. Фото: Нацполиция, ГПС

Во время задержания. Фото: Нацполиция, ГПС

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" задержали торговца людьми – гражданина Польши, который пытался вывезти  четырех украинок  в возрасте 20-25 лет из  Львовской, Харьковской и Запорожской областей.

Мужчина вместе с девушками ехал рейсовым автобусом во Вроцлав. Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им богатые заработки за рубежом. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Молодым женщинам 39-летний мужчина обещал хорошие условия труда и заработки до 2 тыс. евро в неделю. На днях он специально прибыл в Украину, чтобы вербовать местных  для сексуальной эксплуатации в борделях Германии", – добавляют  в полиции.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения, пока правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно в  Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для  сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц  Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.

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Источник:

"Сегодня"

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