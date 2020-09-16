Четырехлетняя Виктория-Эрика со Львова впервые услышала голос мамы

В Фонд Рината Ахметова обратилась жительница Львова Марьяна Моток. Речь шла о помощи ее дочери

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Во время прогулок с дочкой Марьяне было и радостно, и грустно одновременно. Ведь ни услышать шума птиц, ни играть с другими детьми четырехлетняя Виктория-Эрика не могла.

"Смотрит, что дети играют. А мне, Боже, так больно, я хотела, чтобы и мой ребенок игрался", – рассказывает мать Виктории-Эрики Марьяна Моток.

О неизлечимом диагнозе дочери мать узнала, когда девочке исполнился год.

"Это больно, знаете, когда не можешь с ребенком общаться. Когда укладываешь спать, хочешь спеть колыбельную ей, а я не могу. Я понимаю, что ребенок не слышит. Я не могу, сердце болит", – говорит Марьяна.

Несмотря на недостатки слуха и юный возраст Виктория-Эрика активно демонстрирует маме свои увлечения.

"Она очень любит приготовить еду. Показывает, что яйца нужны, показывает, что сахар надо. Мы уже знаем, что она будет хорошим поваром", – улыбается Марьяна Моток.

Подарить надежду на полноценную жизнь ребенку могли только сверхточные слуховые аппараты. Деньги на такие устройства мать не имела. Чтобы собрать средства, Марьяна обращалась к неравнодушным.

"Попробовали немножко собирать по людям, но не удалось. Потому что люди думают, что, может, аферисты, не доверяют люди, одним словом", – жалуется Марьяна Моток.

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Последним шансом на спасение была помощь благотворителей.

"Все отказывались, только Ринат Ахметов, я честно вам говорю, от души отреагировал, обратил внимание, и помог. Будто какой-то родной человек. Будто чувствовалось, что это наш человек", – говорит мать Виктории-Эрики.

Для Виктории-Эрики подобрали два высокочувствительные слуховые аппарата.

"Если аппараты не установить, ребенок не будет разговаривать вообще. Она будет сторониться людей, она будет жить в своем мире. Если установить аппараты и заниматься с ней, есть все шансы реабилитировать такого ребенка", – объясняет слухопротезистка Наталья Музыка.

Впервые в жизни девочка слышит поздравления мамы.

"Привет, принцесса! Привет! Слышишь маму, Викуся?" – обращается к девочке радостная мама.

Кроме занятий с сурдологом девочку ждут знакомства и игры со сверстниками. Со слуховыми аппаратами ребенок сможет посещать детский сад.

"Очень большое спасибо Ринату Ахметову, Фонду Рината Ахметова, он нам помог! Будем молиться за его здоровье, за его семью!" – говорит Марьяна Моток.

В целом слуховые аппараты в рамках программы Фонда "Теперь я слышу!" уже получили более 180 детей.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику из неслышащей семьи.

Фонд Рината Ахметова еще с далекого 2007 года стал помогать малышам, у которых обнаружили проблемы со слухом. Регулярные обращения родителей подтвердили актуальность работы в этом направлении. И потому в 2018 году появился отдельный проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу!".

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