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Чиновнице из Закарпатья поломали карьеру пять американских сотен

27 июня, 14:12

Женщина организовала схему получения взяток за содействие в регистрации недвижимого имущества

На Закарпатье разоблачили государственного регистратора – начальника отдела Иршавской РГА, которая требовала 500 долларов взятки.

Установлено, что чиновница организовала схему получения неправомерных выгод от заинтересованных лиц за содействие в регистрации недвижимого имущества. Об этом сообщают в прокуратуре области.

Задержали женщину в ее рабочем кабинете, во время получения второй части взятки в размере 250 долларов.
Сейчас проводятся обыски по месту работы чиновницы. Фигурантку задержали. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, не так давно на Закарпатье разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Как выяснилось, чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя. За эти деньги чиновник обещал мужчине принять судебное решение по гражданскому делу в его пользу.

Ранее в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке. Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков за возвращение прав, а потом сами предлагали им откупные, чтобы их не разоблачили.


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Тег взятка, прокуратура, чиновница, Закарпатская область

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