Чиновник исполнительной службы Ивано-Франковской области погорел на крупной взятке

На систематическом получении неправомерной выгоды разоблачили руководителя одного из райотделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Ивано-Франковской области.
"Чиновник наладил механизм получения взяток от местных жителей за содействие в закрытии исполнительного производства без штрафных санкций и не представления в суд обращений о временном ограничении в праве выезда за границу", – сообщают в СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства в размере 30 тыс. гривен от очередного должника за закрытие ряда исполнительных производств. Задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен – второй части взятки. Открыто уголовное производство. Продолжаются необходимые следственные действия.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.
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