Руководитель одного из райотделов требовал тридцать тысяч гривен

/ Фото: СБУ

Чиновник исполнительной службы Ивано-Франковской области погорел на крупной взятке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-30T13:52:00+03:00 Запад Руководитель одного из райотделов требовал тридцать тысяч гривен

На систематическом получении неправомерной выгоды разоблачили руководителя одного из райотделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Ивано-Франковской области.

"Чиновник наладил механизм получения взяток от местных жителей за содействие в закрытии исполнительного производства без штрафных санкций и не представления в суд обращений о временном ограничении в праве выезда за границу", – сообщают в СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства в размере 30 тыс. гривен от очередного должника за закрытие ряда исполнительных производств. Задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен – второй части взятки. Открыто уголовное производство. Продолжаются необходимые следственные действия.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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