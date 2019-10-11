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Чиновник из Закарпатья "не сумел" получить взятку у иностранца

11 октября, 14:44

За 400 долларов он предлагал "ускорить" получение документов с двух месяцев до двух недель

В Закарпатской области разоблачили руководителя сектора ГУ Государственной миграционной службы при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры области.

Предварительно установлено, что чиновник требовал от гражданина Румынии 400 долларов за регистрацию и выдачу вида на жительство. За эту сумму, он предлагал иностранцу "ускорить" получение документов с двух месяцев до двух недель.

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Задержали подозреваемого непосредственно после получения части взятки в размере 200 долларов. Фигуранту преступления сообщили о подозрении (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды). Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

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Источник: Сегодня

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