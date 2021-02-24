Чиновник Львовской ОГА попался на крупном "откате"

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении

Во Львовской области чиновник ОГА получил от частной фирмы 365 тысяч гривен "отката" за заключение с ней договора о закупке работ по строительству амбулатории за госсредства.

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Как рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора, чтобы скрыть получение неправомерной выгоды, он привлек к своей "деятельности" частного предпринимателя, который выдавал фиктивные счета-фактуры об оплате на свое имя от имени частного предприятия.

Теперь чиновник задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

При обысках по местам работы чиновника и осуществления предпринимательской деятельности частным предпринимателем изъята документация и мобильные телефоны.

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Ранее мы сообщали, что глава Департамента здравоохранения Житомирской ОГА погорел на крупных "откатах".

Также напомним, чиновник Госгеокадастра погорел на крупных взятках.

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