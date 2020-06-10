Чиновник времен Януковича через суд вернул себе должность в ГСЧС

Щербей добился восстановления, поскольку его уволили, когда он ушел на больничный

В Закарпатской области управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям возглавил Мирослав Щербей, который был уволен в 2015 году и через суд добился восстановления в должности.

Об этом сообщили на официальной странице областного управления в Facebook.

Щербей возглавлял закарпатское управление МЧС и ГСЧС в 2010-2015 годах, а после Революции Достоинства был уволен в ходе люстрации.

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Чиновник сумел доказать незаконность своего увольнения в административном суде и добился, чтобы с 2 июля 2020 года вернуться к прежней работе.

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Причиной такого решения Закарпатского окружного административного суда от 25 мая 2020 года стало то, что приказ председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям от 1 июля 2015 года был противоправным – на то время Щербей находился на больничном.

Как известно, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию, а Министерство юстиции может ее отменить. В ближайшие дни законопроект о люстрации должен одобрить Кабинет министров, после чего документ направят на голосование в Верховную Раду.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации.

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