Число больных растет, но карантин смягчают: что известно о ситуации с COVID-19 во Львовской области

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 во Львове, где от этой болезни умерла 20-летняя девушка, продолжают смягчать карантин.

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По состоянию на 8:00 15 июля во Львовской области подтверждено 7425 случаев инфицирования. Об этом сообщила заместитель мэра Львова и руководитель штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, пишет Дивись.info.

Всего в области зафиксировали 193 летальных случая, 1167 пациентов выздоровели.

За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1187 ПЦР-тестов, из них 171 оказался положительным. Среди них 57 львовян. Сейчас в больнице находятся 173 пациента, из них пятеро в реанимации, на аппарате ИВЛ – четверо.

В то же время городская комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 14 июля разрешила возобновить работу отелей и хостелов с 15 июля, пишет Zaxid.net.

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Также во Львове возобновят работу инклюзивно-ресурсные центры.

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А с 17 июля, при условии соблюдения карантинных ограничений, смогут работать детсады. В частности, нужно будет проводить температурный скрининг работников, использовать одноразовые полотенца вместо многоразовых тканевых, периодически дезинфицировать поверхности.

При этом под запретом до сих пор остается работа театров и кинотеатров, а также мероприятия с участием более 10 человек.

Напомним, во Львове умерла директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук, у которой диагностировали коронавирус.

Вскоре с COVID-19 госпитализировали работников областного лабораторного центра.

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