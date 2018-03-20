Чийгоз разыскал школьника, который написал ему в тюрьму трогательное письмо

Сегодня, 02:55

Осужденный оккупационной властью к восьми годам лишения свободы, Ахтем был тронут письмом школьника из Львова


Ахтем Чийгоз – член Меджлиса крымскотатарского народа, которого в свое время оккупационные власти в в анексированном Крыму приговорили к восьми годам лишения свободы, разыскал львовского школьника, написавшего ему в застенки письмо поддержки.

Осужденный оккупационной властью к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима – якобы за организацию массовых беспорядков в Крыму, – Ахтем Чийгоз приехал во Львов поблагодарить 15-летнего школьника Богдана Фенечка. Школьник написал Ахтему в крымскую тюрьму слова поддержки. О том, что школьника из Львова ищет член Меджлиса, Богдану сообщила одноклассница.

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В российских тюрьмах до сих пор находятся более 60 украинских политзаключенных, и все они нуждаются в поддержке и добрых словах. Ахтем Чийгоз на встрече в школе не успевал отвечать на все вопросы, а провожали гостя аплодисментами.

Напомним, в 2017 году турецкое правительство обменяло двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Двое задержанных россиян – это Александр Смирнов и Юрий Анисимов. В апреле 2016 их арестовали в Стамбуле по подозрению в убийстве чеченского боевика Абдулвахида Эдильгериева в ноябре 2015 года.

По данным турецких СМИ, Смирнов и Анисимов могут быть причастны к спецслужбам России.

Как известно, 25 октября Россия передала Турции Умерова и Чийгоза, которые отправились в Анкару, после чего прошли там медобследование.

Напомним, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса, находясь в Украине, в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем позиция Умерова была размещена в интернете.

В итоге, 27 сентября 2017 года так называемый "суд" оккупированного Симферополя огласил Умерову приговор в виде 2,5 года колонии-поселения.

В свою очередь, Ахтема Чийгоза оккупанты обвинили в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе – в преддверии так называемого "референдума о вхождении Крыма в состав России". В результате драки и давки тогда погибли два человека и 79 получили травмы.

11 сентября нынешнего года так называемый "верховный суд" оккупированного Крыма вынес ему приговор в виде 8 лет колонии строгого режима.
суд, Крым, Львов, школьник, Чийгоз

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Источник:

"Сегодня"

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