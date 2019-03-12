ЧП на Днестровской ГАЭС: в ходе строительства пострадал рабочий

Инцидент произошел во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт

Фото: molbuk.ua

ЧП на Днестровской ГАЭС: в ходе строительства пострадал рабочий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7dc/f64/5c87dcf64e8ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7dc/f64/5c87dcf64e8ee.jpg 2019-03-12T18:27:07+02:00 Запад Инцидент произошел во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт

В Черновицкой области на территории Днестровской ГАЭС произошло разрушение металлической конструкции, вследствие чего пострадал один человек.

"Сегодня, 12 марта около 12:24 в с. Васильевка Сокирянского района во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт произошло разрушение опалубки", – сообщают в ГСЧС.

В тот момент в шахте находилось двое рабочих. Чтобы освободить людей из-под завалов, с помощью спасательных веревок и носилок спасатели вынесли из шахты травмированного рабочего, предоставили ему домедицинскую помощь и передали врачам скорой медицинской помощи. Предварительно, у мужчины ушиб бедренной кости и перелом бедра, другой рабочий от медицинской помощи отказался.

В общем к спасению были привлечены 5 человек личного состава.

Напомним, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы.

А на одной из строительных площадок Львова травмировался 27-летний рабочий.

Также во Львове в результате падения бетонной плиты на заводе железобетонных изделий №2 был травмирован 64-летний мужчина.

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