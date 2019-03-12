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ЧП на Днестровской ГАЭС: в ходе строительства пострадал рабочий

Сегодня, 18:27

Инцидент произошел во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт

Фото: molbuk.ua
ЧП на Днестровской ГАЭС: в ходе строительства пострадал рабочий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7dc/f64/5c87dcf64e8ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7dc/f64/5c87dcf64e8ee.jpg Запад Инцидент произошел во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт

В Черновицкой области на территории Днестровской ГАЭС произошло разрушение металлической конструкции, вследствие чего пострадал один человек.

"Сегодня, 12 марта около 12:24 в с. Васильевка Сокирянского района во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт произошло разрушение опалубки", – сообщают в ГСЧС.

В тот момент в шахте находилось двое рабочих. Чтобы освободить людей из-под завалов, с помощью спасательных веревок и носилок спасатели вынесли из шахты травмированного рабочего, предоставили ему домедицинскую помощь и передали врачам скорой медицинской помощи. Предварительно, у мужчины ушиб бедренной кости и перелом бедра, другой рабочий от медицинской помощи отказался.

В общем к спасению были привлечены 5 человек личного состава.

Напомним, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы.

А на одной из строительных площадок Львова травмировался 27-летний рабочий.

Также во Львове в результате падения бетонной плиты на заводе железобетонных изделий №2 был травмирован 64-летний мужчина.

Также мы писали, чтов Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного дома из-за шквального ветра

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Тег обвал, рабочий, Буковина Черновцы, ГАЭС

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