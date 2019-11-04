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ЧП с лошадьми во Львове: ребенка оперировали шесть часов, кареты – запретили

4 ноября, 17:40

Видео, где видны яркие вспышки от фейерверков возле карет, передали полиции

Во Львове в субботу вечером произошло ЧП с участием конной кареты, в результате которого школьница перенесла 6-часовую операцию. Утром, 4 ноября, она еще находилась в реанимации, сейчас ее состояние стабильное с положительной динамикой. Также травмы головы и вывихи получил кучер, который был непосредственно на месте происшествия.

"Сегодня проходило заседание комиссии по вопросам туристического нагрузки. Следовательно, принято решение приостановить на неделю разрешение на курсирование конных карет во Львове. В течение этой недели состоится выезд комиссии непосредственно на локацию, чтобы проверить условия, в которых содержатся лошади" – это сообщают в горсовете Львова.

Известно, что во Львове работают две компании, которые предоставляют подобные слуги согласно разрешению ЛГС. Они получают разрешение на год. Обе эти компании присутствовали на заседании комиссии и уведомлены о ее решениях.

"Видео с места событий были переданы правоохранителям. Так, на видеозаписи можно увидеть, какой яркости были вспышки от фейерверков возле карет. Именно поэтому во Львове уже давно приняли решение о запрете фейерверков и петард на территории города. Принципиально важно, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности", – добавил заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Известно, что, согласно принятым нормам, осуществлять перевозки в городе могут только специальная порода лошадей, прошедших предварительную подготовку.

"У пострадавшей кобылы не было шансов на жизнь. Мы столкнулись с непониманием и агрессией со стороны толпы, поэтому обследовать животное ветеринары смогли только после транспортировки в конюшню. У нее были переломы сразу двух передних ног, было совершенно не совместимым с жизнью", – отметила владелица "Каретного двора" Валентина Банас.

По словам Банас, обычно лошадей больше года адаптируют для работы в городе. Они адаптированы даже к петардам. Однако в данном случае речь идет не об обычной петарде, а о масштабном взрыве пиротехники в непосредственной близости от лошадей.

"Поскольку лошади не были к такому готовы, то произошла механическая реакция и они вернули направо, где была пешеходная зона. Хочу отметить, что пешеходная зона покрыта зеркальной брусчаткой, поэтому только усилила вспышки от взрывов, которые длились с высокой частотностью и скоростью. Лошади не привыкли к огню у себя под ногами", – рассказывает женщина.

Напомним, в центре Львова лошади, испугавшись взрыва пиротехники, выбежали с каретой на тротуар и снесли скамейку с людьми.

Также сообщалось, как лошади из Межигорья спасают бойцов от ночных кошмаров.

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Львов фейерверк петарда лошадь

Источник: Сегодня

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