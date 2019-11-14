ЧП с отоплением во Львовской области: Новояворовск получит тепло уже через пару дней

Ситуация с Новым Роздолом сложнее, поскольку теплосеть не готова к старту

/ Фото: Facebook

Во Львовской области жители двух городов – Новояворовска и Нового Раздола оказались в "отопительной ловушке": в квартиры тепло не подают, а ТЭЦ совершенно не готова к работе в зимних условиях.

Однако ситуация потихоньку налаживается, к тому же, премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил, что в Новояворовске люди получат тепло через несколько дней, а Новом Роздоле теплосеть пока не готова к старту. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как оказалось, эти два города совсем не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода. Представители полиции уже выясняют, чем занималась частная-компания управляющий все это время, ведь 60 тыс. человек могли остаться без тепла зимой.

Реклама

"Мы инициируем передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК" Нафтогаз ". Это будет происходить в течение двух-трех дней", - сообщил Алексей Гончарук.

Параллельно специалисты будут проверять оборудование и устранять технические неполадки. Также Гончарук дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту. В ГСЧС также сообщили о готовности, в случае снижения температуры, обеспечить граждан всем необходимым.

В тренде На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайное положение – там без отопления остаются 60 тысяч человек. Все это из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

​

​

Также сообщалось, что Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама