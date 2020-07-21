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ЧП в центре Луцка: в полиции уточнили данные о заложниках

21 июля, 14:01

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

На месте инцидента работают полицейские

В автобусе, который захватил террорист в Луцке, находятся около 10 заложников. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в СБУ.

"Число заложников чуть более 10", – сообщила спикер управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук.

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Кроме того, по факту ЧП уже начали расследование.

"Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, соединенного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины), совершенного сегодня в Луцке", – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Как известно, мужчину, который захватил людей в заложники, зовут Кривошей Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста.

Что говорят о ситуации в местной полиции – смотрите видео:

Фото: МВД

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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СБУ терроризм люди Луцк автобусы заложник

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