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ЧП в центре Луцка: захватчик выбросил из автобуса гранату

21 июля, 12:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Граната не взорвалась

В Луцке мужчина, который захватил автобус с заложниками, выбросил оттуда гранату. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, граната не взорвалась.

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"Человек, который называет себя "Максим Плохой", мы думаем, что это псевдоним, выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен",сказал Геращенко.

Также, по его словам, в результате выстрела пробито окно автобуса, в котором находятся заложники.

"Действительно был один выстрел, который пробил стекло на расстоянии около 300 метров от автобуса. Мы думаем, что это стрелял он. Сейчас ситуация в целом находится под контролем, город оцеплен. Мы требуем, чтобы этот человек сдался", – отметил заместитель министра МВД.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

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Также ранее мы сообщали, что предполагаемый захватчик заложников в Луцке опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

Комментарий начальника местной полиции – смотрите видео.

Фото: МВД

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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заложники граната Луцк захват Западная Украина

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