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ЧП в детсаду Закарпатья: пока воспитатели слушали кандидата, ребенок сломал две руки

12 июля, 11:40

По дороге в больницу пятелтний Артема несколько раз терял сознание

Фото: mukachevo.net

В селе Корытняны Ужгородского района в дестком саду произошло ЧП. Пока половина работников были в сельском совете, на встрече с кандидатом в депутаты, 5-летний Артем сломал обе руки.

Мама ребенка говорит, его отвезли в больницу самостоятельно, поскольку "скорую" никто не вызывал. В машине мальчик несколько раз терял сознание от боли. Сейчас он выздоравливает, но играть и даже самостоятельно попить воды не может.

Женщина также говорит, что воспитательницу, которая недосмотрела детей, незачем обвинять, но убеждена, три воспитателя с тремя группами детей справиться не могут физически. Кроме того, она подозревает, остальных работников пойти на встречу с кандидатом заставили.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье родители отказались водить детей в детсад, который буквально трещит по швам. В одной из комнат там даже упал потолок. Дети не пострадали только потому, что был выходной.

Также сообщалось, что в детском саду Львова произошло  массовое отравление малышей.

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Тег Закарпатье, детский сад, перелом, кандидат

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Источник:

mukachevo.net

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