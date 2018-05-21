ЧП в военкомате Тернополя: призывник сорвался с высоты пятого этажа

Сегодня, 12:39

Парень пытался сбежать, спускаясь  по карнизу с пятого на первый этаж

Юношу доставили в больницу. Фото: mspravka.info
Юношу доставили в больницу. Фото: mspravka.info

В Тернополе, на территории сборного пункта областного военкомата пострадал молодой парень. ЧП произошло 20 мая, около 18:00.

"Предварительно установлено, что призывник Бережанского военкомата, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания. В результате парень получил травмы различной степени тяжести", – сообщается  на странице тернопольского военного комиссариата в Facebook.

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Пострадавшему сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Угроз для жизни пострадавшего нет.

Военный комиссар Тернопольского ОИК назначил служебное расследование для выяснения причин, которые привели к этому происшествию.

Напомним, что неделей ранее в Тернополе 25-летний парень упал из окна пятого этажа. ЧП произошло в здании областного военкомата. Призывник, с целью побега из сборного пункта, выбрался через окно и спускался вниз по стенке, цепляясь за кондиционеры. На высоте второго этажа он не удержался и упал.

Также мы писали, что в  Тернополе "скорая", которая ехала на вызов в военкомат, попала в ДТП. Медики спешили к травмированному призывнику, который "убегал" от службы через окно и упал вниз с высоты второго этажа.
Тернополь, призывники, травмы, военный

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