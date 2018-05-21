ЧП в военкомате Тернополя: призывник в тяжелом состоянии

Сегодня, 17:45

В полиции открыли уголовное производство  – "доведение до самоубийства"

Парень сбегал через окно уборной. Фото: Нацполиция
Парень сбегал через окно уборной. Фото: Нацполиция

В полиции сообщили подробности ЧП в тернопольском военкомате, вследствие чего 25-летний житель города Бережаны с серьезными травмами оказался на больничной койке.

"20 мая, около 17.37, в дежурную часть Тернопольского отдела полиции поступило сообщение, что на улице Троллейбусной из окна помещения военного комиссариата выпал парень", – сообщают в пресс-службе полиции.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, выяснила, что молодой парень, пытаясь через окно уборной покинуть призывной пункт военкомата, сорвался с бетонного карниза и упал на крышу пристройки.

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В результате искалеченного парня с многочисленными травмами госпитализировали в одно из медицинских учреждений областного центра. Его состояние стабильно тяжелое. Полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 120 УКУ (доведение до самоубийства).

Напомним, как мы уже писали, в Тернополе, на территории сборного пункта областного военкомата, пострадал молодой парень, а военный комиссар Тернопольского ОИК назначил служебное расследование для выяснения причин, которые привели к происшествию.

Ранее в Тернополе 25-летний парень упал из окна пятого этажа. ЧП произошло в здании областного военкомата. Призывник, с целью побега из сборного пункта, выбрался через окно и спускался вниз по стенке, цепляясь за кондиционеры. На высоте второго этажа он не удержался и упал.

Также сообщалось, что в  Тернополе "скорая", которая ехала на вызов в военкомат, попала в ДТП. Медики спешили к травмированному призывнику, который "убегал" от службы через окно и упал вниз с высоты второго этажа.

 
Тернополь, больницы, призывники, военкомат

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"Сегодня"

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