ЧП во Львовской области: после взрыва топливного бака двое мужчин попали в больницу

У пострадавших – термические ожоги головы и грудной клетки

В поселке Красне Бугского района, на территории предприятия филиала "Бродовский ДЕЗ" (Автодор), во время сварочных работ произошел взрыв топливного бака.

"В результате происшествия ожоги получили двое людей. Пострадавшие, в состоянии ожогового шока с термическими ожогами головы и грудной клетки, были госпитализированы в больницу", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Как предварительно установили правоохранители, 63-летний житель поселка Красне, водитель одного из местных предприятий, вместе с электросварщиком, 55-летним жителем одного из сел района, ремонтировали служебный автомобиль "ГАЗ 4301".

Во время проведения работ произошло возгорание топлива в баке транспортного средства, в результате чего оба мужчины получили ожоги.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", – добавляют в полиции.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Проводится досудебное расследование.

Ранее в городе Стрый Львовской области на вагоноремонтном заводе при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества также произошел взрыв. В результате 61-летний работник предприятия был госпитализирован в реанимацию. В то же день пострадавший скончался от полученных травм.

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