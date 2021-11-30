Что будет с блогерами? Полиция отреагировала на БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

Полиция отреагировала на скандальную вечеринку во Львове в День памяти жертв Голодомора. Ее организовал 29-летний блогер-миллионник Александр Залиско, пригласив туда многих других известных блогеров.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Правоохранители установили организатора вечеринки, это – 29-летний житель Черновицкой области. За нарушение карантинных ограничений составлен протокол", – сообщили в полиции.
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Протокол составили по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина в отношении людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь Залиско угрожает штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.
Что известно о вечеринке
27 ноября Александр Залиско громко отпраздновал свой день рождения в Доме учителя во Львове – с эротическими танцами, акробатами и диджеями. Вел мероприятие известный ведущий Владимир Остапчук.
После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.
На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения "как хочет". После этого он продолжил выкладывать видео с праздника в своих сторис.
Дом ученых, в котором прошли празднования, закрыли
Комиссия ТЭБ и ЧС провела специальное заседание, в ходе которого приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Официальной причиной назвали – нарушение карантинных требований.
Львовяне пожаловались, что "мероприятия" позволили проводить в Доме ученых – культурном наследии Львова. Они обвиняют руководство в том, что они сдали это помещение в аренду.
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