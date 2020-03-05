Чтобы соседи не травили: в Черновцах больные боятся обращаться к врачам

В Черновцах люди с симптомами нового коронавируса опасаются обращаться к врачам, так как не хотят, чтобы их травили соседи. Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Уже есть последствия психоэмоционального возмущения соседей семьи, в которой человек инфицирован коронавирусом, а жена оставалась в самоизоляции дома. Это привело к тому, что имеем случаи у нас, когда люди испытывают симптомы заболевания и имеют страх обратиться за помощью к врачам, имеют переживания, если это станет известно, то могут быть для них негативные последствия со стороны соседей", – заявил он.

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Чиновник призвал горожан с симптомами болезни не обращать на это внимания и идти к врачам при необходимости.

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Ранее мы писали, что власти Черновцов прокомментировали протесты под домом зараженного коронавирусом жителя. Чиновники пристыдили людей за травлю, а председатель ОГА Сергей Осачук отметил, что инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.

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