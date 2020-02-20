Чтобы спастись от коронавируса: жители Микулинцев провели молебен на блокпосту (видео)

В Тернопольской области на блокпосту на подъезде к санаторию "Медоборы" сотни жителей Микулинцев и окрестных сел устроили молебен.

Люди боятся, что из-за эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом Китая их региону грозит опасность, ведь область не готова принять эвакуированных.

Реклама

Ранее мы писали, что в Тернопольской и Львовской областях на акции против прибытия в эти регионы людей, эвакуированных из Китая, собрались сотни жителей.

В тренде На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

А тем временем самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который 19 февраля забрал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в международный аэропорт "Борисполь" под Киевом и привез на Родину 45 наших соотечественников.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама