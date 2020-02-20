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Чтобы спастись от коронавируса: жители Микулинцев провели молебен на блокпосту (видео)

20 февраля, 09:57

Люди уверены, что региону грозит опасность

В Тернопольской области на блокпосту на подъезде к санаторию "Медоборы" сотни жителей Микулинцев и окрестных сел устроили молебен.

Люди боятся, что из-за эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом Китая их региону грозит опасность, ведь область не готова принять эвакуированных.

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Ранее мы писали, что в Тернопольской и Львовской областях на акции против прибытия в эти регионы людей, эвакуированных из Китая, собрались сотни жителей.

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Фото: "Сегодня"

А тем временем самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который 19 февраля забрал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в международный аэропорт "Борисполь" под Киевом и привез на Родину 45 наших соотечественников.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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