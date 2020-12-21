Чудо в день Николая: во Львове роженица с COVID-19 начала самостоятельно дышать

Во Львове в День святого Николая произошло чудо: 37-летняя роженица, у которой из-за коронавируса тотально поражены легкие, начала дышать самостоятельно.

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Как сообщается, на 28-й неделе беременности 37-летней Екатерине срочно сделали кесарево сечение, поскольку ее жизнь и жизнь младенца висела на волоске. Родилась девочка.

Роженица находилась в тяжелом состоянии, но 19 декабря динамика стала положительной. Она находится в сознании, ее уже отключили от аппарата искусственной вентиляция легких.

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Однако состояние все еще критическое – поражены 90% легких.

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У ребенка ПЦР-тест тоже подтвердил коронавирус. Но врачам сложно сказать, были ли у крошки симптомы болезни.

Дашу, как и ее маму, тоже уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. У девочки хороший аппетит, она набирает вес.

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Ранее сообщалось, что в Сумской области роженица с COVID-19 не заразила ни ребенка, ни мужа.

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