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COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентов

31 марта, 14:49

Тина Наринецкая

Большинство этих пациентов - старшего возраста

В Черновицкой области шесть инфицированных коронавирусом пациентов – в тяжелом состоянии. Они находятся на неинвазивной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации.

Этих зараженных лечат в реанимационных отделениях больниц. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному – в Глибоцкий ЦРБ, трем – в областной клинической больнице. Также двое пациентов находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них коронавирус подтвердили, а у другого – подозревают.

Кроме того, в тяжелом состоянии находятся еще двое пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением). Они – на кислородной дотации.

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Отметим, что большинство этих пациентов – старшего возраста.

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"Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, которые имеют сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес", – отметили в ОГА.

Ранее мы писали, что правительство решило отправлять на обязательную обсервацию всех прибывающих из-за рубежа украинцев.

Кроме того, в Украине запретили рекламу "лекарств от коронавируса".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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