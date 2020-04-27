COVID-19 на Закарпатье: где зафиксированы вспышки (карта)

В Закарпатской области коронавирусной инфекцией заразились 375 человек. 16 из них – дети, сообщили в местной областной госадминистрации.

"С начала пандемии коронавируса, у 375 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 методом ПЦР", – говорится в сообщении.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении находятся 338 инфицированных. 89 из них – медицинские работники, а 16 – дети. Зараженных обнаружили в:

Ужгород – 141 больной

Мукачево – 54 больных

Ужгородский район – 49 больных

Раховский район – 28 больных

Мукачевский район – 27 больных

Виноградовский район – 16 больных

Иршавский район – 16 больных

Тячевский район – 13 больных

Хустский район – 8 больных

Воловецкий район – 6 больных

Перечинский район – 6 больных

Береговский район – 6 больных

Свалявский район – 3 больных

Великоберезнянский район – 2 больных

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30 зараженных в регионе уже вылечили. Семь человек спасти не удалось – вирус унес их жизни. Всего же с начала эпидемии в области провели 2057 анализа на COVID-19.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

А тем временем в США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса. Все прогнозы приходятся на следующую зиму.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

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