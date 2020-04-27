COVID-19 на Закарпатье: где зафиксированы вспышки (карта)

В Закарпатской области коронавирусной инфекцией заразились 375 человек. 16 из них – дети, сообщили в местной областной госадминистрации.
"С начала пандемии коронавируса, у 375 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 методом ПЦР", – говорится в сообщении.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении находятся 338 инфицированных. 89 из них – медицинские работники, а 16 – дети. Зараженных обнаружили в:
- Ужгород – 141 больной
- Мукачево – 54 больных
- Ужгородский район – 49 больных
- Раховский район – 28 больных
- Мукачевский район – 27 больных
- Виноградовский район – 16 больных
- Иршавский район – 16 больных
- Тячевский район – 13 больных
- Хустский район – 8 больных
- Воловецкий район – 6 больных
- Перечинский район – 6 больных
- Береговский район – 6 больных
- Свалявский район – 3 больных
- Великоберезнянский район – 2 больных
30 зараженных в регионе уже вылечили. Семь человек спасти не удалось – вирус унес их жизни. Всего же с начала эпидемии в области провели 2057 анализа на COVID-19.
Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.
А тем временем в США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса. Все прогнозы приходятся на следующую зиму.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк