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В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина с COVID-19

1 апреля, 17:20

Татьяна Власенко

Всех работники и рожениц городского роддома проверят на коронавирус

В Ивано-Франковском перинатальном центре, где ранее коронавирус подтвердили у умершей роженицы, произошла еще одна трагедия. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"К сожалению, имеем два смертельных случая в Ивано-Франковском перинатальном центре. Хотя это не жители Ивано-Франковска, но это большая трагедия для нас", – отметил Марцинкив.

По его словам, все работники и роженицы городского роддома, который находятся рядом с областным перинатальным центром, пройдут тестирование на коронавирус, чтобы "сделать невозможными такие трагедии".

"Сегодня к вечеру уже будут первые результаты. Для нас важно, чтобы наш городской роддом был безопасным. Но видим, что происходит в областном перинатальном центре. И есть большая обеспокоенность этими случаями", - рассказал мэр Ивано-Франковска.

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По его словам, всего в области зафиксировано 64 случая COVID-19 (20 в Ивано-Франковске), 5 из них летальные.

Также Марцинкив отметил, что сегодня, 1 апреля, в области наконец-то начал работать областной лабораторный центр для РЦП-диагностики. Теперь результаты по региону обещают сообщать быстрее.

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Напомним, очередную смерть от коронавируса зафиксировали и в Черновицкой области. В ночь на 1 апреля жертвой COVID-19 стала пациентка Сокирянской районной больницы 1952 года рождения.

Ранее также сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом инфицировались уже 32 медика. Кроме того, заболел и мэр города Монастыриска Андрей Старух.

В то же время бороться с коронавирусом в Украине помогает армия. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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роддом Ивано-Франковск коронавирус COVID-19

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