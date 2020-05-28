COVID-19 в Ровенской области: вспышку зафиксировали на военном полигоне

Военнослужащих сейчас лечат в госпитале

В Ровенской области, где коронавирус "охватил" дом престарелых, одним из очагов вспышки COVID-19 стал местный полигон. Тут опасную инфекцию подтвердили у девяти военнослужащих, сообщает "Суспільне".

Вирус у военных Тернопольской артиллерийской бригады обнаружили во время планового тестирования на полигоне еще 24 мая.

"Делали ПЦР-тестирование, которое подтвердило коронавирус. Затем их изолировали от остального личного состава в отдельные палатки. И потом – перевели в Ровенский госпиталь. Состояние пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", – рассказал пресс-офицер бригады Юрий Кульпа.

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По его словам, бригада прибыла на полигон в марте, еще перед объявлением карантина.

"Уменьшились контакты с гражданскими, но мы все люди. Неизвестно, откуда оно пошло, от кого оно пошло, но хорошо, что своевременно обнаружили и удалось предотвратить дальнейшее распространение болезни", – отметил Кульпа.

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Всего же на данный момент в ВСУ COVID-19 болеет 69 человек. С начала эпидемии 106 военнослужащих вылечили, а вот трех спасти не удалось.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области обнаружили серьезный очаг заболевания коронавирусом. В селе Зоря, расположенном недалеко от областного центра, инфицировались 28 человек.

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