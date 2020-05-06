COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета

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Кременец в Тернопольской области стал одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции. Тут вирус подтвердили у работников центра занятости и сотрудника супермаркета, сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Всего в городе коронавирус обнаружили у 30 человек. Всего же в Кременецком районе – 275 зараженных. В связи с этой ситуацией с 5 мая в Кременецком филиале Тернопольского ОЦЗ уже не принимают посетителей. Кроме того, работников центра занятости проверят на COVID-19. Также из-за заражения одного из работников закрыли супермаркет "Рукавичка". Его работников тоже протестируют.

Всего же в Тернопольской области подтвердили 935 случаев заражения COVID-19. Из зараженных – 874 взрослых, 61 – дети. От коронавируса в регионе скончались 15 человек, а вылечить удалось 188 человек.

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Отметим, что за минувшие сутки в области провели 300 исследований. 12 из них подтвердили инфекцию.

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Ранее мы сообщали, что в Тернополе СOVID-19 подтвердили у работника одного из терминалов "Новой почты".

Напомним, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

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