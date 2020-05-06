Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета

6 мая, 09:52

Тина Наринецкая

В Кременце инфекцию подхватили 30 человек

/ Фото: Getty Images

Кременец в Тернопольской области стал одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции. Тут вирус подтвердили у работников центра занятости и сотрудника супермаркета, сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Всего в городе коронавирус обнаружили у 30 человек. Всего же в Кременецком районе – 275 зараженных. В связи с этой ситуацией с 5 мая в Кременецком филиале Тернопольского ОЦЗ уже не принимают посетителей. Кроме того, работников центра занятости проверят на COVID-19. Также из-за заражения одного из работников закрыли супермаркет "Рукавичка". Его работников тоже протестируют.

Всего же в Тернопольской области подтвердили 935 случаев заражения COVID-19. Из зараженных – 874 взрослых, 61 – дети. От коронавируса в регионе скончались 15 человек, а вылечить удалось 188 человек.

Реклама

Отметим, что за минувшие сутки в области провели 300 исследований. 12 из них подтвердили инфекцию.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Ранее мы сообщали, что в Тернополе СOVID-19 подтвердили у работника одного из терминалов "Новой почты".

Напомним, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Тернополь центр занятости инфекция заражение супермаркеты коронавирус тернопольская область Кременец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 6 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 6 мая и все подробности из регионовУкраина
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад
"Ждать уже недолго": львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...