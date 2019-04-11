Цветочный бум в Черновцах: город украсили магнолии

Усыпаны цветами деревья манят множество восхищенных взглядов





В частности, большие бело-розовые цветы на деревьях магнолии украсили территорию Черновицкого национального университета. И, как уверяют студенты, из-за запаха и вида цветов учиться становится все сложнее – ведь так хочется гулять утопающими в цветах аллеями. А в дендрологическом парке города магнолий еще больше, но тут они лишь завязали бутоны. Еще одно популярное место среди любителей фото с магнолиями – ботанический сад университета. Здесь есть 20 разновидностей этого дерева.

Кроме того, сейчас в Черновцах многие владельцы частных домов высаживают магнолию у себя во дворе.

Ранее мы писали, что первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

А во Львовской области расцвели дикие тюльпаны. Краснокнижные цветы растут просто на дороге, и здесь их самая большая популяция в Украине.

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