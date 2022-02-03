Da Vinci в операционной. Во львовской больнице робот спас ребенка (видео)

С помощью роботизированной системы львовским врачам удалось совершить сложное хирургическое вмешательство

Робот Da Vinci прооперировал ребенка

Робот Da Vinci во львовской больнице за час спас ребенка. 10-летней девочке досаждала недетская болезнь.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Камни в желчном пузыре обнаружили, когда Ангелине было 3 года. Сначала лечили медикаментами, но напрасно. Ребенок страдал от приступов боли. Камешков становилось больше, и они могли заблокировать желчные протоки. Поэтому решили оперировать – с помощью робота.

"Камешки в желчном были. Они мне испортили 10 лет жизни", – рассказала пациентка Ангелина.

Детский хирург Андрей Дворакевич говорит, что консервативное лечение эффекта не дало.

"Были определенные осложнения. И потому было принято решение провести оперативное удаление желчного пузыря... с помощью роботизированной системы Da Vinci, которая позволила сделать это лучше", – сказал хирург.

Что такое Da Vinci?

Аппарат Da Vinci – робот нового поколения, который дает возможность проводить операцию через меленькие разрезы при помощи миниатюрных манипуляторов и 3D-камер высокого разрешения, дающих хирургу максимально полное изображение места операции.

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Это единственная коммерчески доступная технология, которая обеспечивает точность, гибкость и контроль традиционной полостной хирургии, в то время как операция проводится через одно-двухсантиметровые разрезы.

Но каждый аспект хирургического вмешательства контролирует именно человек. Система не может быть запрограммирована и принимать решения самостоятельно.

Каждый маневр выполняется при непосредственном участии хирурга.

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