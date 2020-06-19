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Дайте ему маску: по Ужгороду разгуливал голый мужчина (видео)

19 июня, 13:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Сети предположили, что мужчина потерял разум из-за карантина

В Ужгороде на одной из улиц сняли на видео абсолютного голого мужчину – парень гулял по городу, возле одного из торговых центров, не обращая внимания на прохожих.

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Ролик в своем Facebook выложил Вячеслав Шпонтак.

"Дождик, я иду по лужам, мне никто не нужен!!" – с сарказмом подписал он это видео.

Между тем, в комментариях пользователи по-разному отреагировали на происшествие, некоторые шутили о нарушении карантинного режима, а другие – возмущались бездействием полиции.

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Напомним, ранее в центре Киева водителей шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.

А перед этим на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

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Закарпатье Ужгород нудист голый Закарпатская область

Источник: Сегодня

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