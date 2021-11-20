Даже не остановился. Во Львове маршрутчик сбил двух женщин и скрылся

Одна женщина в результате полученных травм погибла, другую с телесными повреждениями госпитализировали

Полицейские задержали водителя маршрутки / Фото: Коллаж: Сегодня

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 ноября, около 6:00 утра, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

Подробности

Водитель маршрутного такси № 138 марки "БАЗ", 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу.

В результате наезда одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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"Вскоре патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Кроме того, неподалеку маршрутки было обнаружено тело второй женщины, на которую был совершен наезд, 48-летней львовянки", – говорится в сообщении.

Установлено, что автобус протянул женщину, которая зацепилась за кузов, с места ДТП. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характере повреждения переднего бампера.

Что будет с водителем

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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