Дедовщина во Львовской области – подробности от военной прокуратуры

Это не первый случай, когда старший по званию избивает младшего

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что военнослужащий применил насилие к подчиненному в воинской части села Старичи Яворовского района Львовской области. В частности, старший по званию умышленно нанес солдату телесные повреждения в область селезенки и, как следствие, поврежденный орган пришлось удалить. Об этом сообщает военный прокурор Олег Сенюк в Facebook.com.



"И, как оказалось, на этом история с горе-офицером не заканчивается. В придачу еще и устанавливается факт вымогательства и получения им взятки от трех бойцов, среди которых также есть вышеуказанный пострадавший солдат", – сказано в сообщении.

Как оказалось, 64 тыс. российских рублей и 16 тыс. гривен офицер заработал на предложении не привлекать к ответственности трех военнослужащих, а также предоставил разрешение на выезд за пределы Яворовского гарнизона пострадавшему солдату.

Расследуют указанные преступления следователи Яворивского отдела полиции ГУ Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство осуществляют военные прокуроры Львовского гарнизона.

"Кстати, мы, прокуроры, руководствуемся фактами и законом, а потому сейчас не можем ставить клеймо преступника на военнослужащему. Сейчас по делу он проходит как подозреваемый. Но как только получим на руки результаты экспертиз, которые, кстати, назначены, тогда сообщим фигурантам дела о подозрении", – добавляет Сенюк.

По словам прокурора Олега Сенюка, обоим офицерам за совершенное грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что во Львовской области очередной "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы.

Также мы писали, что в Тернополе избили бойца, вернувшегося с Донбасса.