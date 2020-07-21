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"Делаем все, чтобы освободить заложников": Зеленский рассказал о ситуации в Луцке

21 июля, 14:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам президента, на месте ЧП работают профессионалы

Над освобождением людей, которые находятся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы. Об этом заявил во время общения с представителями СМИ в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

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"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях", – сказал глава государства.

Он отметил, что во всех деталях знает о развитии ситуации. По его словам, в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ и привлечены представители Офиса Президента.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Как известно, мужчину, который захватил людей в заложники, зовут Кривошей Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста.

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Что говорят о ситуации в местной полиции – смотрите видео:

Фото: МВД

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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