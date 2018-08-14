Дело ровенского мажора Бузинарского передали в суд

Сегодня, 19:04

Мажор из Ровно трижды нарушил условия домашнего ареста, совершил пьяное ДТП и угрожал журналистке

Мажор был сильно пьяным. Фото: соцсети
Мажор был сильно пьяным. Фото: соцсети

На рассмотрение суда передали  материалы и ходатайство Ровенской местной прокуратуры об изменении меры пресечения 26-летнему Андрею Бузинарскому, который трижды нарушил условия домашнего ареста. Также известно, что сын скандального экс-чиновника МВД совершил  ДТП в пьяном виде  и угрожал журналистке местного телеканала.

"Подозреваемому в сбыте наркотических средств, а ныне подсудимому 26-летнему жителю областного центра, в рамках уголовного производства суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7:00. Впрочем, он трижды допустил его нарушения, в частности последний раз – 11 августа в 06:50, когда совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – сообщают в полиции.

Сотрудники Ровенского отдела полиции по всем фактам собрали доказательные материалы. Их передали в местную прокуратуру, сотрудники которой направили в суд.

Напомним, недавно в Ровно возник конфликт между любителями дрифтинга и правоохранителями. Происшествие случилось на парковке одного из торговых центров на улице Макарова, в результате чего пострадали трое правоохранителей, а также были повреждены два полицейских автомобиля.

Ранее мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.  А вот общий рост количества ДТП полиция  объясняет снижением дисциплины на дорогах.
ДТП, мажор, полиция, ровно

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"Сегодня"

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