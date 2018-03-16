День антикоррупции во Львове: задержали подчиненного мэра и еще одну "крупную рыбу"

Сегодня, 19:26

Второй подозреваемой во взяточничестве стала сотрудница БТИ,  в ее кабинете нашли огромную  сумму денег


Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во Львове, сегодня,  с подозрением в получении взятки, задержали главу Зализнычной райадминистрации. На время проведения следствия он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Добавим, что речь идет о Тарасе Гниде, который  был назначен председателем упомянутой  РА в декабре 2017 года.  

Кроме этого, сегодня  поймали на взятке сотрудницу  областного коммунального предприятия "Бюро технической инвентаризации и экспертной оценки".

"Злоумышленница требовала с местного жителя 1,5 тысячи долларов США за изготовление технической документации для раздела квартиры", – сообщают в  УСБУ во Львовской области.

Чиновницу задержали на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в размере 26 тыс. гривен.

Во время обыска в кабинете задержанной нашли более 10 тыс.  долларов и около 50 тыс. гривен.

Напомним, недавно  задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.

А инспектор Львовской таможни попался на взятке. Вымогатель требовал от предпринимателя 400 долларов.
деньги, взятка, задержали, во Львове

Вы сейчас просматриваете новость "День антикоррупции во Львове: задержали подчиненного мэра и еще одну "крупную рыбу"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Лучшие дворники Львова. Фото: пресс-служба ЛГС

Лучшему дворнику Львова подарили тур по Европе, но у него нет загранпаспорта

Сегодня, 13:10

В путешествие по  Кракову, Праге, Вене и Будапешту дворник мечтет поехать с женой после изготовления нужных документов

Запорожье

Фото: СБУ

Запорожского чиновника отдали под суд за взятку в 56 тысяч гривен

Сегодня, 11:08

Глава сельсовета вымогал деньги у предпринимателя за подписание документов
Загрузка...

Экономика

Начислят вместе с пенсией, а маршрутки не оплатят. Фото by Matthew Henry on Unsplash

Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут все

Сегодня, 07:27

С июня выдадут деньги на 30 поездок в месяц. Эксперты: не все области могут "потянуть" новинку

Украина

Фото: pixabay.com

Ограбили 13 магазинов: в Житомирской области поймали серийных воров

Вчера, 16:35

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы

Другие регионы

Фото: Facebook

В Сумской области депутат попался на взятке

13 Марта, 12:45

Депутат горсовета вымогал с бизнесмена крупную сумму

Запад

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области

14 Марта, 19:47

Сотрудник военкомата требовал деньги за отсрочку от службы в армии

Загрузка...