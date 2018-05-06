День города в "туристической столице": сезон фестивалей открыли "Флюгеры Львова"

Вчера, 14:32

Львов празднует  762-ю  годовщину и в город съехалось  много музыкантов


Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Сезон фестивалей открыт. Фото: мэрия Львова

Львов празднует  762-ю  годовщину, а "Флюгеры Львова" уже шестнадцатый год  подряд открывали сезон фестивалей в городе.

"Как обычно, "Флюгеры" проходят во дворике львовской Ратуши. Сегодня для присутствующих выступала "Пиккардийская Терция", – сообщают в мэрии Львова.

Вечером, 6 мая,  на главной  сцене  площади Рынок дадут  концерт "Projektu Arboretum" (Польша) с премьерой программы "Мазуры и Подолье".

А вчера все желающие также могли послушать выступления "ShockolaD" і "DagaDana", Соломии Чубай, "Джалапита", "Impressions Quartet". А  "Lindblad & Friends" привезли аж из Норвегии  старый,  добрый  рок.

Напомним, во Львове первый день празднования Дня города завершился 3D-мапингом на фасаде Львовского национального университета им. Ивана Франко, что на улице Университетской.

Ранее сообщалось, что  во Львове на 762-ю годовщину основания города провели костюмированное шествие, в котором приняли участие средневековые рыцари и дамы, конный король Лев, а также танцовщики и музыканты, спортсмены, театралы и оркестры. Всего в праздничном марше поучаствовали более полутора тысяч человек.

Ранее мы писали о том, как во Львове  праздновали  Китайский Новый год.

 

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Источник:

"Сегодня"

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