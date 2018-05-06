День города в "туристической столице": сезон фестивалей открыли "Флюгеры Львова"

Львов празднует 762-ю годовщину и в город съехалось много музыкантов

Львов празднует 762-ю годовщину, а "Флюгеры Львова" уже шестнадцатый год подряд открывали сезон фестивалей в городе.

"Как обычно, "Флюгеры" проходят во дворике львовской Ратуши. Сегодня для присутствующих выступала "Пиккардийская Терция", – сообщают в мэрии Львова.

Вечером, 6 мая, на главной сцене площади Рынок дадут концерт "Projektu Arboretum" (Польша) с премьерой программы "Мазуры и Подолье".

А вчера все желающие также могли послушать выступления "ShockolaD" і "DagaDana", Соломии Чубай, "Джалапита", "Impressions Quartet". А "Lindblad & Friends" привезли аж из Норвегии старый, добрый рок.

Напомним, во Львове первый день празднования Дня города завершился 3D-мапингом на фасаде Львовского национального университета им. Ивана Франко, что на улице Университетской.

Ранее сообщалось, что во Львове на 762-ю годовщину основания города провели костюмированное шествие, в котором приняли участие средневековые рыцари и дамы, конный король Лев, а также танцовщики и музыканты, спортсмены, театралы и оркестры. Всего в праздничном марше поучаствовали более полутора тысяч человек.

Ранее мы писали о том, как во Львове праздновали Китайский Новый год.