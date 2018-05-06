День города во Львове: на фасаде Университета "ожили" 3D-картинки из прошлого

Вчера, 11:22

Видеомапинг показывали на Львовском национальном университете им. Ивана Франко


Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Видеомапинг во Львове. Фото: facebook.com/victor.halchynskyy

Во Львове первый день празднования Дня города завершился 3D-мапингом на фасаде Львовского национального университета им. Ивана Франко, что на улице Университетской.

"За основу 3D-мапинга взяли старые фотографии и фильмы о Львове, с добавлением современной видеопроекции. Также видемапинг сопровождался ретромузыкой о Львове 20-30 гг. прошлого века от композитора Олеся Коваля", – рассказала Марта Иванишин, директор ЛКП" Довженко Центр".

Добавим, что видеомапинг (англ. mapping — отражение, проецирование) – это направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на какой-либо физический объект с учётом его геометрии и местоположения в пространстве.

Напомним,  во Львове на 762-ю годовщину основания города провели костюмированное шествие, в котором приняли участие средневековые рыцари и дамы, конный король Лев, а также танцовщики и музыканты, спортсмены, театралы и оркестры. Всего в праздничном марше поучаствовали более полутора тысяч человек.

Ранее мы писали о том, как во Львове  праздновали  Китайский Новый год.

А в праздник  Крещения в центре Львова молодые люди дружно обливались ледяной водой.  

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"Сегодня"

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