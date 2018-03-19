День коммунальщика во Львове: снег "выдал" 40% месячной нормы осадков

Сегодня, 11:44

На очистке города от снега работали десятки машин и почти две тысячи дворников   

Во Львове за последние два дня выпало около 40% месячной нормы осадков. На очистку города от снега вышли  около сотни  единиц техники и почти 2 тыс. работников коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

"В течение последних суток по области спасатели отбуксировали 18 автомобилей, из них: 14 большегрузных, один микроавтобуса и три легковушки. Из снежной ловушки освободили 33 человека", – сообщают в ГСЧС.

В то же время, по данным синоптиков, в ближайшее время на территории Львова и области на погоду повлияет прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии с центром над южной Европой.

"Ожидается облачная погода, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 9 – 14 м / с. Температура воздуха ночью от -9 до -14 °С, днем – 3 – 8 ° мороза. Видимость во время снегопада 500 – 1000 метров", – информирует департамент гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно во Львове, по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, что отмечают в третье воскресенье марта, (в этом году – 18 числа), городские власти объявили конкурс на лучшего дворника.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, метелях и резком похолодании на большей части территории Украины. 

А в результате ухудшения погодных условий в Волынской области были обесточены 19 населенных пунктов.
погода, температура, ветер, снег

Вы сейчас просматриваете новость "День коммунальщика во Львове: снег "выдал" 40% месячной нормы осадков ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Снежный апокалипсис в Днепре: метровые сугробы, ледяные ДТП и пробки

Сегодня, 11:27

Коммунальщики уже сутки пытаются расчистить дороги

Украина

Фото: ГСЧС

Спасатели предупредили о проблемах на украинских дорогах

Сегодня, 10:22

В центральных областях и на Прикарпатье могут объявить угрозу "красного" уровня
Загрузка...

Украина

Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

После удара непогоды в Украине остались без света почти 130 населенных пунктов

Сегодня, 09:32

Больше других пострадала Запорожская область

Украина

Фото: pixabay

Метеоролог: Морозы из Украины уйдут лишь через неделю

Вчера, 10:34

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда в Украине станет теплее.
Загрузка...