День коммунальщика во Львове: снег "выдал" 40% месячной нормы осадков

На очистке города от снега работали десятки машин и почти две тысячи дворников

Во Львове за последние два дня выпало около 40% месячной нормы осадков. На очистку города от снега вышли около сотни единиц техники и почти 2 тыс. работников коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

"В течение последних суток по области спасатели отбуксировали 18 автомобилей, из них: 14 большегрузных, один микроавтобуса и три легковушки. Из снежной ловушки освободили 33 человека", – сообщают в ГСЧС.

В то же время, по данным синоптиков, в ближайшее время на территории Львова и области на погоду повлияет прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии с центром над южной Европой.

"Ожидается облачная погода, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 9 – 14 м / с. Температура воздуха ночью от -9 до -14 °С, днем – 3 – 8 ° мороза. Видимость во время снегопада 500 – 1000 метров", – информирует департамент гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно во Львове, по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, что отмечают в третье воскресенье марта, (в этом году – 18 числа), городские власти объявили конкурс на лучшего дворника.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, метелях и резком похолодании на большей части территории Украины.

А в результате ухудшения погодных условий в Волынской области были обесточены 19 населенных пунктов.