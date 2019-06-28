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День Конституции во Львове: появились яркие фото

28 июня, 13:38

Торжества не обошлись без участия военного оркестра

Сегодня во Львове торжественно отмечают 23-ю годовщину Конституции Украины. Представители власти, военные, общественные активисты возложили цветы к памятникам Михаилу Грушевскому, Вячеславу Чорновилу и Тарасу Шевченко.

Специально к празднику Львовский городской совет подготовил ряд мероприятий на тему "# Моя_Конституция", которые будут интересны всем жителям Львова и его гостям. Среди них – флешмоб, квест, конкурс детских рисунков и много другое.

Напомним, в ночь на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей народных избранников – 315 депутатов. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. Новости "Сегодня" ранее рассказывали, как за время независимости Украины менялся Основной закон.

Также читайте интервью сайта "Сегодня" с судьей КСУ: "Назвать украинскую Конституцию лучшей тяжело".

Ранее пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко объяснял, чего нельзя делать с Основным законом. Он напомнил, что Конституция, которая была принята в 1996 году с изменениями в 2004-м, оценивалась как один из наиболее прогрессивных, совершенных, самых демократических правовых документов.

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Тег Львов, памятник, оркестр, День Конституции

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Сегодня

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