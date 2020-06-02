День на "передовой" COVID-19: в Черновцах сняли на видео работу реанимации

В Черновцах, которые остаются эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, сняли видео о работе врачей в реанимации городской больницы, которая принимает пациентов с COVID-19.
Журналисты "Радио Свобода" побывали в "красной зоне" областной больницы и сняли сюжет о работе медиков.
Так, один из врачей отделения интенсивной терапии рассказал, что умирающие от коронавируса испытывают серьезные страдания.
"Это очень тяжелая смерть. Это человек, который медленно-медленно задыхается. они каждый вдох ловят, как последний. Они такими глазами смотрят... К этому нельзя привыкнуть", - признался медик.
По словам журналистов, отделение переполнено пациентами, а воздух "скован страхом, одиночеством и отчаянием".
Напомним, ранее врач-анестезиолог из Черновцов повторно заразилась коронавирусом. По словам женщины, она не полностью отправилась от заболевания и решила выйти на работу, чтобы помогать коллегам. Вскоре ПЦР-тест показал, что она снова заражена коронавирусом.
Также мы сообщали, что у каждого пятого, сдавшего ИФА-тест в областном кожно-венерологическом диспансере Черновцов, подтвердилось наличие антител к коронавирусу. В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела. В областном диспансере ИФА-тесты проводят уже месяц.
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