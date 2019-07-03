День отказа от пластиковых пакетов: украинцы приняли участие в акции

Львовяне решили не использовать полиэтиленовые сумки

Во всем мире 3 июля проходил Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Украина также приняла участие в акции "Без полиэтилена".

А началось все со Львова – этот город стал первым, который отказался от пластика и провел акцию совместно с торговыми сетями города. Сейчас здесь планируют вообще отказаться от неэкологичных пакетов.

Каждый десятый львовянин приходит за покупками с пакетом из ткани или из сетки. Так люди и экономят, и принимают участие во всемирном тренде – отказе от полиэтиленовых пакетов. Один из них, господин Евстахий, приучает к этому и свою внучку.

"Мы только этим стараемся пользоваться, потому что это (показывает на полиэтиленовые пакеты) – это беда", – говорит покупатель Евстахий Вильховский.

В этом году восемь торговых сетей города и еще более 200 магазинов присоединились к трехдневной просветительской кампании "Львов без полиэтилена". Правда, полностью отказаться от опасных пакетов еще не могут.

"Увидела, что есть бумажные – они удобнее, экологичнее. – Но, вижу, вы пользуетесь также полиэтиленовыми. – Потому что руки, не хочу брать руками", – призналась львовянка Наталья Стахурская.

"Мы сейчас стараемся полиэтилен не давать, не использовать его, насколько это возможно. Есть, что у меня берут тортик и просят: дайте нам пакет еще на тортик", – отметила продавец Галина Базюк.

"На некоторые продукты все равно нужен полиэтилен, учитывая мясо, рыбу, или еще что-то", – добавила покупатель Татьяна Выхопень.

Как альтернативу иногда предлагают специальные многоразовые сумки.

"Она может использоваться как для овощей-фруктов, так и для хлебобулочных изделий, печенья, а также круп. Наверное, разве что манка с мукой будет тут просыпаться, но для этого, снова-таки, предлагаются в других сетях вот такие пластиковые пакеты", – объяснила глава общественного объединения Zero Waste Lviv Ирина Миронова.

Статистика говорит, что каждый украинец за год использует около 500 пакетов, тогда как в Германии – всего 40.

"Следующая наша цель – мы хотим в сентябре сделать неделю, а следующий шаг – вообще год и совсем отказаться от полиэтилена, потому что он чрезвычайно вреден для всех нас с вами", – заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Большинство пакетов после использования годами лежат на свалках. Пока что перерабатывают всего один процент. Чтобы защитить окружающую среду 33 страны мира уже смогли отказаться от пластиковых пакетов.

Напомним, первого июля начался всемирный челлендж "Июль без пластика". Его цель – прожить 30 дней без пакетов и пластиковой упаковки.

Ранее "Сегодня" писали, что полиэтиленовые пакеты, в заивисмости от толщины, могут разлагаться в земле от 100 до 400 лет. Именно загрязнение окружающей среде и является главной причиной желания большой части человечества отказаться от полиэтиленовых пакетов.

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