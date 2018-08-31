Деньги вместо льгот: в Моршине во Львовской области монетизировали проезд в общественном транспорте

В Моршине во Львовской области монетизировали проезд для льготников в общественном транспорте. Теперь все льготники в городе ежемесячно получают по 135 гривен, и сами решают, какими маршрутками и сколько ездить. Денежную компенсацию получили почти 600 местных жителей, что составляет 10% населения города. Средства выделили благодаря перевыполнению бюджета.

Муниципальных маршруток в Моршине нет. По городу ездят только транзитные, проезд в которых стоит 5 гривен. Полученных денег льготникам хватает на 27 поездок Моршином или на одно путешествие во Львов и обратно.

Примечательно, что в каждом регионе минимальный размер компенсации разный – его утверждают областные советы. Наибольшие суммы пока во Львовской, Харьковской и Черниговской областях, а наименьшие – в Черкасской области и на Волыни. Но на самом деле Моршин – единственный город Украины, который уже компенсирует льготный проезд. В Министерстве соцполитики такое неторопливое введение денежной компенсации объясняют тем, что до сих пор не заработала единая система учета льготников, по которой и должны проводить монетизацию. В то же время монетизировать льготный проезд в транспорте города и не обязаны. Они могут напрямую выплачивать деньги перевозчикам, как это раньше делало государство.

Напомним, 14 марта Кабмин постановлением №197 утвердил "Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах".