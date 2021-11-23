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Депутат протаранил два полицейских автомобиля и ранил четырех патрульных во Львове

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 21:23
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Сбежавшего депутата полицейские преследовали почти 50 километров и догнали в селе Стоянцы
Водія, який порушує правила дорожнього руху, поліцейські помітили на трасі, але не вимогу він не зупинився

Во Львовской области водитель повредил два полицейских автомобили, в результате чего четверо патрульных получили телесные повреждения. Злоумышленником оказался местный депутат.

Корреспондентка "Сегодня" Оксана Лабойко расскажет, ответит ли депутат-гонщик за свой поступок.

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Подробности истории

Водителя, нарушающего правила дорожного движения, полицейские заметили на трассе. Но по требованию он не остановился. Наоборот, нажал на газ. Догонять бросились три экипажа полиции.

"Во время преследования мужчина увеличивал скорость, затем притормаживал внезапно. Сдавал внезапно с большой скоростью назад, таким образом повредил служебные автомобили. Это было неоднократно. Полицейские получили легкие телесные повреждения", – рассказала старший следователь Яворовского районного отделения полиции Екатерина Корабель

В погоне пострадали четверо правоохранителей.

Депутат-гонщик

Беглецом оказался 35-летний депутат Мостиского городского совета. Сбежавшего депутата полицейские преследовали почти 50 километров и догнали в селе Стоянцы. Остановился только после того, как ему прострелили колеса.

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Водитель отказался пройти признание на алкоголь. Полицейским заявил, что ему плохо и вызвал себе скорую. Как стало известно новостям "Сегодня", депутат был госпитализирован во Львовскую больницу скорой помощи.

Мы отправили запрос в медучреждение, но там пока не ответили. Сам депутат Роман Хомик утверждает, что от полиции не убегал, но встретиться с нами не захотел.

"Да нет, я не хочу общаться пока", – сказал Хомик.

Роман Хомик вместе с тестем являются депутатами Мостиского городского совета. Местные говорят, что Хомик неконфликтный, сессий не пропускал. А тем, что случилось – шокированы.

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"Я его никогда не видела, чтобы он был встревожен, злой или неадекватный, как в данный момент говорят. Ну дождемся расследования, а тогда уже будем обсуждать", – сказала меркиня Мостиска Мирослава Мельц.

Позитивно отзываются о депутате и в селе Стоянцы, где он имеет фермерское хозяйство. Здесь, собственно, Романа и догнала полиция. Но селяне утверждают – не видели, как это произошло.

"Я не видел. Он плохого ничего не сделал. Нет, он дорогу сделал, сюда, на кладбище", – сказал житель Стоянцев Роман Солтыс.

Какое наказание

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

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