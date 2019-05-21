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Депутату Ивано-Франковского облсовета сожгли машину

21 мая, 17:38

Он считает поджог местью за критику

Фото: Galka.if.ua
Фото: Galka.if.ua.

Ночью 21 мая в селе Угринов возле Ивано-Франковска огонь уничтожил машину депутата областного совета от партии "Воля" Олега Атаманюка.

Автомобиль Suzuzki Grand Vitara 2007 года выпуска находился во дворе депутата. Правоохранители на месте происшествия установили, что ночью неизвестный (или группа лиц) проникли во двор, применив еще не установленную горящую смесь для поджога авто. По данному факту открыто уголовное производство 194, ч.2 УК (умышленный поджог).

Депутат связывает поджог со своей политической и профессиональной деятельностью.

В частности, Атаманюк считает, что таким образом его пытаются запугать из-за неоднократной критики руководства Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА, сообщает Галка. По мнению Атаманюка, с ним поквитались за критику чиновников на последней сессии областного совета, которая проходила в пятницу, 17 мая.

Как сообщалось, в Киеве за пять лет снизилось количество возгораний и поджогов личных автомобилей.

Также мы сообщали, что в Черноморске ночью сожгли три автомашины.

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Тег поджог, депутат, Ивано-Франковск, машина, облсовет

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