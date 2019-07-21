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Депутату райсовета на Закарпатье сожгли гостиничный комплекс

21 июля, 15:29

Распространению пламени способствовало то, что здание построено из дерева

В ночь на 21 июля, около в 2:15 начался пожар в трехэтажном деревянном здании на ул. Центральной в с. Нижние Ворота Воловецкого района. В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огнем было охвачено 300 кв. м здания. Распространению пламени также способствовало и то, что здание частично построено из дерева. Об этом сообщают в ГСЧС.

В 3:32 пожарным удалось локализовать пожар и в 5:44 ликвидировать  полностью. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Комплекс принадлежит депутату районного совета Василию Берковичу. Предыдущая неофициальная версия пожара – поджог. Об этом сообщает Mukachevo.net

Напомним, недавно в Ровно загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.

Недавно, сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

Ранее на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора


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Тег пожар, Закарпатье, депутат, райсовет

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