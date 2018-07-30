Депутату, устроившему смертельное ДТП во Львовской области, сообщили о подозрении

Мужчине, который сел за руль в нетрезвом состоянии, грозит от трех до восьми лет лишения свободы

Во Львовской области, под процессуальным руководством прокуратуры, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 28 июля, на автодороге "Червоноград – Броды".

"Установлено, что водитель автомобиля марки Fiat, который является депутатом Сокальского горсовета и врачом Сокальской ЦРБ, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельную аварию", – сообщают в прокуратуре Львовской области.

Как оказалось, мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка. В результате столкновения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Виновнику ДТП сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, недавно мы писали, что за рулем автомобиля, который насмерть сбил 72-летнюю велосипедистку во Львовской области, находился депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка.

Также сообщалось, что во Львовской области, на автодороге "Червоноград – Редехив", автомобиль под управлением пьяного водителя насмерть сбил велосипедистку, а потом врезался в рейсовый автобус.



