Депутаты горсовета Черновцов хотят отстранить мэра: назревает политический скандал

В случае отстранения мэра, народные депутаты в ВР инициируют роспуск горсовета Черновцов

Черновицкая областная организация политической партии "Народный фронт" заявляет, что попытки группы депутатов Черновицкого городского совета отстранить от должности законно избранного мэра Алексея Капсрука – это пренебрежение к жителям Черновцов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

В 2014 году на выборах городского головы Алексей Каспрук одержал убедительную победу с результатом 54% голосов избирателей.

"Сегодня община однозначно поддерживает деятельность городского головы. На это указывают результаты регулярных социологических опросов жителей Черновцов", – говорится в сообщении пресс-службы НФ.

Однако, как отмечают в пресс-службе, "перекрашенные члены Партии регионов" в горсовете хотят повторить сценарий 2011 года, когда они так же незаконно отстранили от должности тогдашнего мэра Черновцов Николая Федорука".

"В случае отстранения Алексея Каспрука от должности городского головы народные депутаты от политической партии "Народный фронт" инициируют рассмотрение вопроса о роспуске Черновицкого горсовета в первые дни работы девятой сессии Верховной Рады", – говорится в сообщении политсилы.