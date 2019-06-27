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Дерево едва не раздавило троих детей: подробности ЧП возле Львова

27 июня, 15:06

Трое девочек в возрасте 3, 4 и 6 лет с телесными повреждениями доставили в больницу

В поселке Брюховичи Львовской области  в результате падения дерева трое детей получили травмы. ЧП произошло 25 июня около восьми вечера на территории развлекательного центра "Світлиця".

"Дерево упало на  детей, отдыхавших с родителями. Девочек, жительниц Львова в возрасте 3, 4 и 6 лет, с телесными повреждениями доставили в больницу. Младшего ребенка госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "ушиб головного мозга, перелом свода черепа", – сообщают в полиции.

У остальных пострадавших медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. После оказания медицинской помощи одну из девочек отпустили домой, другую госпитализировали в хирургическое отделение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Максимальное наказание, которое грозит виновным – до трех лет лишения свободы.

Напомним, не так давно во Львовской области во время обрезки кроны дерева погиб работник одного из местных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Бугском районе Львовской области 36-летний мужчина попал в реанимацию из-за дерева, которое упало на его автомобиль во время грозы. У пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, мы сообщали, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево.Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. Как выяснилось, дерево упало на проезжую часть дороги и раздавило 28-летнюю жительницу села Диброва.


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Тег Львов, дерево, травма, упало

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